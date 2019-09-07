Москва, , 08:14 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом 7 сентября написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках рабочего визита Нурсултан Назарбаев планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, посетить казахстанский павильон на ВДНХ, а также принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Москвы.

Напомним, 9 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Параде Победы в Москве по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Читайте также: Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева