Ереван, , 07:20 — REGNUM Ходатайство с требованием отмены аресты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представили в суд адвокаты экс-президента, сообщает 6 сентября издание «Арменпресс».

Защита экс-президента направила ходатайство после публикации Конституционным судом полного решения по вопросу конституционности ч. 2 ст. 135 и ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Армении, касающегося правомочности уголовного преследования и ареста бывшего президента.

В частности, суд признал не соответствующей конституции ст. 35 УПК. Статья 135 признана соответствующей основном закону страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября армянская газета «Жаманак» («Время») со ссылкой на источник в правительстве написала, что власти Армении не планируют менять меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

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