Вашингтон, 7 сентября 2019, 07:14 — REGNUM Антимонопольное расследование министерства юстиции США в отношении четырёх автопроизводителей — это часть более широкой войны президента США Дональда Трампа со штатом Калифорния, заявил журналист Джо Носера в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, Калифорния находится в авангарде сопротивления нынешнему президенту США, добавив, что в мае 2019 года Калифорния подала 50-й иск против администрации Трампа.
Напомним, ранее антимонопольный отдел министерства юстиции США начал проверку соглашения между Калифорнией и компаниями Ford Motor, Honda Motor, BMW AG и Volkswagen AG, которые согласились соблюдать строгие калифорнийские ограничения в отношении выбросов выхлопных газов и предпочли проигнорировать менее обременительное экологическое регулирование, предложенное администрацией Трампа.
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