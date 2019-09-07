Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Антимонопольное расследование министерства юстиции США в отношении четырёх автопроизводителей — это часть более широкой войны президента США Дональда Трампа со штатом Калифорния, заявил журналист Джо Носера в статье для издания Bloomberg.

«Правда, конечно же, заключается, в том, что Трамп объявил войну Калифорнии. Большинство жителей Калифорнии проголосовали за бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Калифорния — это синий штат (поддерживающий Демократическую партию — прим. ИА REGNUM)», — заявил Носера.

По словам журналиста, Калифорния находится в авангарде сопротивления нынешнему президенту США, добавив, что в мае 2019 года Калифорния подала 50-й иск против администрации Трампа.

«Борьба вокруг экологических стандартов — это составная часть более широкой войны с Калифорнией», — отметил журналист.

Напомним, ранее антимонопольный отдел министерства юстиции США начал проверку соглашения между Калифорнией и компаниями Ford Motor, Honda Motor, BMW AG и Volkswagen AG, которые согласились соблюдать строгие калифорнийские ограничения в отношении выбросов выхлопных газов и предпочли проигнорировать менее обременительное экологическое регулирование, предложенное администрацией Трампа.

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