Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Атомная энергетика не сыграет особой роли с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил антрополог Джейсон Хикель в статье для издания The Foreign Policy.

«Некоторые надеются на то, что ядерная энергетика поможет нам справиться со всеми проблемами. Безусловно, мы должны уделить внимание ядерной энергетике, однако у неё есть свои ограничения», — заявил Хикель.

Антрополог подчеркнул, что для запуска новых АЭС нужно так много времени, что они успеют сыграть лишь ограниченную роль с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к середине нынешнего столетия.

«Даже в долгосрочной перспективе совокупная мощность всех АЭС едва ли превысит 1 тераватт. Если не произойдёт никакого грандиозного технологического прорыва, то подавляющую часть нашей энергии мы будем получать за счёт энергии ветра и солнца», — добавил Хикель.

Напомним, ранее в ООН заявили, что, по мнению экспертов Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК), мир должен сделать всё возможное для того, чтобы удержать повышение температуры на планете в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца XXI века, достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и на 45% снизить объёмы выбросов парниковых газов к 2030 году.

Превышение порога в 1,5 градуса по Цельсию приведёт, по мнению экспертов МГЭИК, к тому, что около 420 млн человек столкнуться с воздействием экстремальной жары, а около 65 млн человек столкнуться с аномальной жарой.

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