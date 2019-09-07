Гавана, , 05:03 — REGNUM Экономическая блокада, устроенная Соединёнными Штатами, не разъединяет Кубу, сообщил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Кубинцы Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Попытка разделить кубинцев не увенчается успехом», — сказал Родригес Паррилья.

По словам кубинского дипломата, Вашингтону не удалось сместить президента Венесуэлы. Мотивируя экономическое давление на Гавану из-за «связи с Венесуэлой», американцы «нагло лгут, чтобы оправдать применение новых мер агрессии против Кубы», отметил кубинец.

Министр подчеркнул, что никому на Кубе не по душе экономическая блокада, напротив, наблюдается всеобщее неприятие действий Вашингтона. Так что волю граждан Кубы Штатам не сломить.

Напомним, американский минфин 6 сентября анонсировал введение с 9 октября 2019 г. новых ограничений на переводы денег на Кубу.

Теперь граждане США не смогут переводить на Кубу родне за один квартал больше тысячи долларов на одного человека. Также американским гражданам запрещается переводить деньги близким родственникам из числа кубинских должностных лиц или членов Коммунистической партии Кубы.

Ранее, в начале июля, американский минфин ввёл санкции в отношении госкомпании Кубы Cubametales из-за приобретения ею у Венесуэлы нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США: «Мадуро выстоял против санкций США благодаря России и Кубе»