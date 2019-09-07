Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Представители Демократической партии Соединенных Штатов в Конгрессе инициировали расследование по пребыванию американского президента Майка Пенса в гостинице, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в ходе своего визита в Ирландию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отель Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg в Ирландии

Сообщается, что Элайджа Каммингс направил письма в Белый дом, Trump Organization, Секретную службу США и офис вице-президента с требованием предоставить документы по визиту Пенса в Ирландию.

«Комитет не считает, что деньги американских налогоплательщиков должны идти на персональное обогащение президента Трампа, его семьи и его компаний», — говорится в письме.

Возмущение конгрессменов вызвал тот факт, что в ходе своего визита в Ирландию, Майк Пенс останавливался в гостинице гольф-клуба, который принадлежит президенту США Дональду Трампу. Глава аппарата вице-президента США сообщил, что Трамп просто предложил Пенсу остановиться в его гостинице.