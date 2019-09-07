Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Пока Тегеран не перестанет распространять ложь и террор, США будут неумолимы в отношении санкций, заявил помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter.

Джон Болтон (сс) Gage Skidmore

Болтон сделал очередное антииранское заявление, утверждая, что Тегеран лгал по поводу того, что танкер Adrian Darya 1 следовал в Сирию. Теперь же, заявляет Болтон, никто уже не настаивает, что танкер не шёл в Сирию.

По этому поводу Болтон заявил, что «Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор».

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Напомним, Adrian Darya 1 попал в санкционный список США. Танкер перевозил нефть и был задержан британцами в начале июля, потому что, как они считают, он перевозил нефть в Сирию.

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