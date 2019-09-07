Сан-Сальвадор, , 04:25 — REGNUM В Сальвадоре будет создана новая независимая комиссия по противодействию коррупции, заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает агентство Reuters.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

«Народ Сальвадора жаждет бороться с коррупцией», — заявил он.

Отмечается, что антикоррупционная комиссия будет создаваться по образу подобного ведомства в Гватемале. В настоящее время представители ООН рассматривают запрос Букеле о членстве в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение о создании международной антикоррупционной комиссии в Сальвадоре поддержал архиепископ Сан-Сальвадора Хосе Луис Эскобар. Он заявил, что готов поддержать любые меры власти по борьбе с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Церковь Сальвадоре поддержала создание антикоррупционной комиссии