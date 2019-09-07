Сан-Сальвадор, 7 сентября 2019, 04:25 — REGNUM В Сальвадоре будет создана новая независимая комиссия по противодействию коррупции, заявил президент страны Найиб Букеле, сообщает агентство Reuters.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

«Народ Сальвадора жаждет бороться с коррупцией», — заявил он.

Отмечается, что антикоррупционная комиссия будет создаваться по образу подобного ведомства в Гватемале. В настоящее время представители ООН рассматривают запрос Букеле о членстве в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение о создании международной антикоррупционной комиссии в Сальвадоре поддержал архиепископ Сан-Сальвадора Хосе Луис Эскобар. Он заявил, что готов поддержать любые меры власти по борьбе с коррупцией.

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