Нью-Дели, , 04:01 — REGNUM Связь была потеряна с аппаратом Vikram, который Индия направила на Луну, сообщает Индийская организация космических исследований.

Уточняется, что лунный аппарат был запущен на Луну, где планировалось посадить его вечером 6 сентября — между кратером Симпелий N и кратером Манцини С. Во время полёта с ним потерялась связь.

Vikram доставляет на Луну шестиколесный луноход Pragyan. С помощью Pragyan индийцы намереваются исследовать Южный полюс Луны.

Напомним, если прилунить Vikram удастся, то Индия будет уже четвёртой страной, которая совершит посадку на Луну (после Советского Союза, Соединённых Штатов и Китая).

Читайте ранее в этом сюжете: Индия готовится к посадке аппарата «Викрам Чандраян — 2» на Луну