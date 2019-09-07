Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM Свердловский центр общественного наблюдения готов к работе Единый день голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Для волонтёров центра организованы рабочие места, подключена система онлайн-мониторинга.

ЦОН будет функционировать в Екатеринбурге и Серове, между отделениями центра будет организован телемост. На базе отделений будут дежурить 18 операторов, девять мобильных экипажей, которые будут оперативно реагировать на сигналы о возможных нарушениях на выборах, в также три юриста.

Напомним, в единый день голосования жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга смогут проголосовать за кандидата в депутаты на довыборах в свердловское заксобрание, а граждане, проживающие на территории Серовоского одномандатного округа, — за кандидата в депутаты на довыборах в Госдуму.

Также запланированы местные выборы и довыборы.

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