Екатеринбург, 7 сентября 2019, 07:15 — REGNUM Свердловский центр общественного наблюдения готов к работе Единый день голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.
Для волонтёров центра организованы рабочие места, подключена система онлайн-мониторинга.
ЦОН будет функционировать в Екатеринбурге и Серове, между отделениями центра будет организован телемост. На базе отделений будут дежурить 18 операторов, девять мобильных экипажей, которые будут оперативно реагировать на сигналы о возможных нарушениях на выборах, в также три юриста.
Напомним, в единый день голосования жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга смогут проголосовать за кандидата в депутаты на довыборах в свердловское заксобрание, а граждане, проживающие на территории Серовоского одномандатного округа, — за кандидата в депутаты на довыборах в Госдуму.
Также запланированы местные выборы и довыборы.
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