Каракас, , 03:35 — REGNUM Возобновление диалога с оппозицией станет возможным только после изменения её позиции по спорной территории у реки Эссекибо, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

По словам венесуэльского лидера, он поручил министру связи Хорхе Родригесу передать оппозиции, что Каракас ждёт от неё чёткого высказывания по Эссекибо.

Если оппозиция не изменит своей прежней позиции по спорной территории, переговоров с правительством оппозиционерам больше не видать, отметил Мадуро.

Читайте также: США сменили стратегию смещения власти в Венесуэле — Захарова

Напомним, территория, находящаяся западнее Эссекибо, является спорной. Каракас считает её своей, а Гайан — своей.

6 сентября стало известно, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо собирается уступить спорную территорию Гайане и уже ведёт переговоры по этому вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро принимает посредника по территориальному спору Венесуэлы с Гайаной