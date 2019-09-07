Богота, , 03:28 — REGNUM Главы Колумбии, Эквадора, Бразилии, Суринама, Боливии и Перу подписали «Летисийский пакт» по охране лесов Амазонии, сообщил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

«Пакт предусматривает взаимодействие стран Амазонии в противодействии причинам гибели лесов, таких как незаконная добыча ископаемых, наркоторговля, нелегальное увеличение площади сельхозземель», — заявил он.

Документ был подписан по итогам саммита, на котором обсуждались проблемы гибели лесов в Амазонии. Участники встречи также договорились о постоянном взаимодействии, в том числе в научной и технической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября шведская сеть одежды Hennes & Mauritz отказалась от покупки кожи в Бразилии из-за пожаров в Амазонии. В компании заявили, что пожары в бразильской части Амазонии связаны с выращиванием скота.

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