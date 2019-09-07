Иерусалим, , 02:53 — REGNUM Об ответной атаке на военные объекты ХАМАС на территории сектора Газа сообщила 7 сентября армия Израиля.

Уточняется, что израильтяне ответили на ракетный обстрел со стороны Газы обстрелом из танков и БПЛА. Были атакованы военные объекты на севере Газы, в том числе наблюдательный пост.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные сообщили о ракетном обстреле со стороны Газы. Один снаряд упал рядом с жилым районом, начался пожар, но никто не пострадал.

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