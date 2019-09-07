Баку, , 02:20 — REGNUM В селе Чайкенд Гейгельского района Азербайджана задержаны двое армян, сообщает Media. az со ссылкой на gununsesi.org..

«Являющиеся гражданами России муж и жена армянской национальности привлекли внимание, когда делали фотографии села. При задержании стало известно, что имеющие российское гражданство лица являются армянами по национальности.

Они остаются в Гяндже в качестве туристов. После задержания их привезли в Гейгельский район.

Отмечается, что село Чайкенд расположено в приграничном с Нагорным Карабахом районе.