Иерусалим, , 02:35 — REGNUM О ракетном обстреле с территории сектора Газа сообщила армия Израиля в Twitter.

Ракета (сс) geralt

Израильтяне заявили, что палестинцы отправили в их сторону пять ракет, причём один снаряд не был уничтожен, а упал неподалёку от города Сдерот. В результате ракетного обстрела никто не пострадал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинские медики 6 сентября заявили о гибели от рук израильских военных двух соотечественников на границах Газы.

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