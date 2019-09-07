Москва, , 01:49 — REGNUM Новый посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр испытывает большую симпатию к российской культуре и жителям России. Об этом дипломат заявил на своей странице в Facebook..

«Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениям… Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре», — заявил он.

Фон Гейр также отметил, что с огромным интересом ждет «знакомства со многими людьми», с которыми будет работать для укрепления сотрудничества между Германией и Россией.

Напомним, Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича, который занимал эту должность с марта 2014 года. Ранее фон Гейр вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову.