Кишинёв, , 01:32 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что Приднестровью может быть предоставлена лишь «определенная автономия» в составе Молдавии: «Скажем, по модели Гагаузии», Об этом Санду заявила на пресс-конференции в Кишиневе, комментируя заявление президента Игоря Додона о том, что в администрации президента разработана концепция, согласно которой Приднестровье может получить «особый статус» в составе Молдавии», передает ИА REGNUM..

Санду считает, что сейчас нет условий для урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, но из надо создавать. «На политическом уровне мы не обсуждали никаких предложений по Приднестровью. Сейчас мы заняты тем, чтобы изменить экономический аспект этого конфликта. Поскольку до тех пор, пока в Приднестровье некоторые люди делают очень большие деньги на схемах коррупции и контрабанды, политическое решение найти нелегко», — добавила она.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил ранее, что Приднестровье могло бы получить «особый статус в форме очень сильной автономии в составе молдавского государства». Додон заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, что «аппарат президента разработал соответствующую концепцию и представит ее партнерам по коалиции».

«О политическом решении конфликта еще не начали переговоров. Но рискну предположить, что мы можем продвигаться очень быстро, потому что современный международный консенсус благоприятен для Молдавии. Мы можем войти в историю, впервые найдя успешное решение замороженного конфликта в постсоветском пространстве», — сказал Додон.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет.

Теперь оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги», и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями.

Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».

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