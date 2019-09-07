Киев, , 01:25 — REGNUM Главное, в чём ошибался предыдущий украинский президент Пётр Порошенко в проводимой внутренней политике, — это несоблюдение баланса интересов разных регионов, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук..

Выступая на телеканале «112 Украина», он заявил, что украинские власти ошиблись в своей политике. В частности, Порошенко пытался навязать интересы одного региона всей стране.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён», — сказал Кравчук.

Напомним, в конце августа Кравчук заявил, что у Порошенко «два недостатка»:

«Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. И второе — это карьеризм невероятный».

Читайте ранее в этом сюжете: Минские договорённости ничего Украине «не дадут» — Кравчук