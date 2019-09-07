Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе выразил Госдеп в своём заявлении.

Американская дипломатия отмечает, что Мугабе помог освободить Зимбабве. При этом Вашингтон возлагает на Мугабе ответственность за «плохое управление экономикой» Замбабве, в результате чего «народ оказался в нищете».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Мугабе, скончавшегося 6 сентября в Сингапуре на 96-м году жизни.

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