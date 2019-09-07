Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Соединенные Штаты хотят преодолеть напряженность в отношениях с Ираном дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Университете Канзаса, сообщает пресс-служба американского Госдепа..

«Президент Трамп заявил, что был бы рад встретиться с руководством Ирана. Рад — это я, возможно, преувеличиваю, но Трамп точно желает встретиться с ними, потому что, в конце концов, мы хотим решить эту проблему дипломатически», — заявил он.

Помпео добавил, что Ирану необходимо прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет, чтобы снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Иран постепенно склоняется к проведению переговоров с Соединенными Штатами. Он также выразил надежду, что тенденция к этому сохранится.

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