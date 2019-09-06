Донецк, , 23:53 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий, ранения получили ещё двое. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает на своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков..

Нашивка ВС ДНР © ИА Красная Весна

Сладков пишет, что перемирие в Донбассе фактически не соблюдается украинской стороной. За сутки на линии фронта под обстрелами украинских боевиков погиб один солдат армии ДНР. Ещё один получил ранение.

«И, вот только что узнал, тяжело ранен мой старый добрый товарищ, который ехал эвакуировать 200 и 300», — пишет Сладков.

Он также подчеркнул, что войскам ДНР категорически запрещено открывать огонь по позициям украинских боевиков.