История вопроса

В этом сюжете речь идёт о политических конфликтах в регионах Урала. Это и противостояние между органами местного самоуправления и региональными властями, и противоречия внутри муниципалитетов.



Одним из ярких конфликтов можно назвать ситуацию в Екатеринбурге в 2018 году. Тогда глава города - председатель городской думы Евгений Ройзман заявил о сложении своих полномочий в знак несогласия с поправками в устав города, согласно которым население лишалось возможность избирать напрямую даже главу с сильно урезанными полномочиями.



Одной из горячих точек Свердловской области был город Асбест. Вначале депутаты городской думы не могли провести заседание, из-за чего над думой нависла угроза роспуска. Преодолеть ситуацию удалось после вмешательства областных властей.





