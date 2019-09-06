Киев, , 21:13 — REGNUM На Украине окружной суд города Киева запретил митрополиту раскольничьей «Православной церкви Украины» ликвидировать конкурирующую раскольничью организацию — так называемую «Украинскую православную церковь киевского патриархата». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба УПЦ КП..

Церковь Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 4 сентября Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил заявление УПЦ КП об обеспечении её иска о запрете митрополиту Черкасскому Иоанну из раскольничьей «Православной церкви Украины» осуществлять какие-либо действия относительно регистрации ликвидационной комиссии УПЦ КП.

Однако это лишь обеспечительная мера, и судебное разбирательство будет продолжено. Запрет на ликвидацию УПЦ КП и распоряжение её имуществом будет действовать по меньшей мере до принятия судом решения по сути дела и вступления этого решения в законную силу.

Напомним, что после того как на Украине сменилась власть, глава УПЦ КП Филарет решил отыграть назад историю с томосом об автокефалии, который украинские раскольники получили от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Сперва Филарет приветствовал томос и даже как будто отдал власть в стане раскольников своему преемнику Епифанию Думенко.

Однако томос был явно нужен бывшему президенту Украины Петру Порошенко для переизбрания на второй президентский срок. Филарет ему в этом явно подыгрывал. Когда же Порошенко проиграл, Филарет вдруг вспомнил, что томос-то ненастоящий и почти ставит украинских раскольников в зависимость от Фанара.