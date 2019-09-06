Донецк, , 20:50 — REGNUM Украинские силовики вечером 6 сентября подвергли обстрелу из миномётов населённые пункты Спартак и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня..

Как уточняется, обстрелы велись с 17:15 до 17:40 со стороны подконтрольной украинской стороне Авдеевки. В общей сложности было выпущено более 40 мин калибрами 82 и 120 миллиметров.

Напомним, утром 6 сентября в результате обстрела украинскими военными юга ДНР с применением 152-миллиметровых орудий получила ранения мирная жительница, были повреждены детский сад, школа и жилые дома.

Также сегодня в результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» погиб один военнослужащий ДНР, был повреждён газопровод на улице Красная звезда.

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