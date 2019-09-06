Москва, , 22:29 — REGNUM Обстрелы Донбасса украинскими боевиками будут продолжаться, несмотря на запреты. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»..

По его словам, не прекращающиеся обстрелы Донбасса связаны с порядком начисления выплат представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ). А при отсутствии боевых действий боевики получают зарплаты несоизмеримо меньше, чем при регулярных перестрелках.

«В украинской армии есть порядок, давно официально закрепленный, что в принципе зарплата военнослужащих небольшая, но им каждый день идёт надбавка за боевые, причем серьёзная, больше чем в два раза, если хоть один выстрел зафиксирован в протоколе боевой сводки. И если выстрел не прозвучал, они не получат надбавки. Пока этот порядок будет существовать, смею вас заверить, стрельба будет и дальше», — сказал Корнилов.

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