Тирасполь, , 20:38 — REGNUM С учетом пристального внимания международных партнеров к ситуации с закрытием банками Молдавии счетов приднестровских предприятий, у молдавской стороны не получится разрушить переговорный контекст, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья»..

«Мы провели консультации с российскими коллегами. Сегодня я встречался с главой миссии ОБСЕ. Продолжим работу с нашими партнерами. На следующей неделе будет встреча с политическим представителем Молдовы, где эта тема станет одной из центровых», — сказал Игнатьев. Он подчеркнул, что банковская проблема обострилась в канун проведения встреч в формате «5+2», где стороны должны были показать конкретные результаты в переговорах.

По его словам, президент ПМР Вадим Красносельский уже направил обращения в адрес Российской Федерации, и призвал не допустить эскалации напряженности.