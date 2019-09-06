Тирасполь, , 20:34 — REGNUM Республика Молдова создает новые проблемы в отношениях с Приднестровской Молдавской Республикой, чтобы не решать взятые на себя обязательства в переговорном процессе. Так прокомментировал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев закрытие молдавскими банками корреспондентских счетов приднестровских предприятий. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья»..

В июне банки Молдавии стали отказывать предприятиям ПМР в открытии счетов. Накануне, 5 сентября банковская организация, в которой открыты счета приднестровских экономических агентов, уведомила их о блокировании операций. Таким образом, предприятия республики не могут осуществлять транзакции с иностранными партнёрами. Игнатьев назвал это скоординированными действиями банковской системы Молдавии, «которые невозможны без установок сверху». Тем самым, как подчеркнул глава МИД ПМР, молдавская сторона разрушает механизм, который сформировала Европейская комиссия для участия приднестровских предприятий во внешнеэкономической деятельности.

«Экономические агенты долгое время работали в абсолютно прозрачном режиме, в том числе со странами Европейского союза, на европейских рынках. Для того, чтобы этот механизм был возможен, мы вели сложные переговоры. Вначале у нас был режим автономных торговых преференций, потом он трансформировался в особый режим. И одним из условий этой работы было взаимодействие максимально прозрачное на всех уровнях, включая банковскую сферу. Молдавская сторона разрушает тот механизм, который формировал Европейская комиссия для участия приднестровских предприятий во внешнеэкономической деятельности, который всеми признан успешным», — сказал глава МИД ПМР.

Он подчеркнул, что банковская проблема обострилась в канун проведения встреч в формате «5+2», где стороны должны были показать конкретные результаты в переговорах.

Национальный банк Молдовы (НБМ) начал ограничивать деятельность приднестровских банков с 2002 года, вытеснив их из финансового рынка Молдавии.

В 2011 году по просьбе Кишинёва Федеральное казначейство США опубликовало документ, настоятельно рекомендующий американским банкам проявлять осмотрительность при проведении платежей с участием финансовых учреждений Приднестровья. Это отразилось на сроках проведения, задержке, а иногда и отказе в проведении операций.

После этого единственным выходом из ситуации было открытие приднестровскими предприятиями прямых счетов в банках Молдавии. Это рекомендовали и международные посредники в переговорах по молдаво-приднестровскому урегулированию.