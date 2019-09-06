Москва, , 20:28 — REGNUM Ранее на Украине объявили о том, что Верховная рада входит в «турборежим»: за один пленарный день там рассчитывают принимать от семи до десяти законопроектов. Это фактически означает, что все основные решения приняты в кулуарах и теперь будут оформляться без общественного обсуждения. Это же создаёт и удобную почву для уничтожения оппонентов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

«В этом турборежиме за этими облупленными дверьми, которые нам показали, принят негласный запрет, когда «слуги народа» собрались, на посещение этими слугами народа СМИ, прессы Медведчука. Ну и вообще всех электронных изданий, электронных СМИ, которые что-то там не то говорят про Зеленского», — заявил Трофимчук.

«Вот она витрина свободы слова… Хотя это у нас свобода слова. Украинские эксперты на телеканале. А наших там в Киеве нет», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил о том, что у него есть сомнения насчет денег, за которые нардеп «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктор Медведчук приобрел несколько телеканалов и интернет-сайтов. По его словам, готовится громкая история, которая нанесёт серьёзный ущерб репутации Медведчука.