Бишкек, 6 сентября 2019, 20:27 — REGNUM Заместитель председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Жыргалбек Сагынбаев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 6 сентября..
Премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиев освободил его от занимаемой должности, подписав соответствующее распоряжение.
Вместо него на пост замглавы госкомитета промышленности, энергетики и недропользования назначен Аманбай Кайыпов, до настоящего времени занимавший должность полномочного представителя правительства в Нарынской области.
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