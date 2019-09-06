Москва, , 20:13 — REGNUM Попытки президента Украины Владимира Зеленского уличить своего политического противника Виктора Медведчука в получении денег из России выглядят крайне неуместно, поскольку сам глава президента совершенно не стесняется требовать деньги с Запада. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский мигает нам глазом в последние дни, типа, давайте посмотрим, из какого зарубежья Медведчук может получать деньги. При этом сам Зеленский открыто выпрашивает доллары, евро у США и Евросоюза», — заявил Трофимчук.

«Между тем «Слуга народа» проводит тренинги: самый первый тренинг открыто прошёл на деньги государственного департамента (США). Поэтому здесь нет никакого вопроса, здесь одни ответы», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил о том, что у него есть сомнения насчет денег, за которые нардеп «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктор Медведчук приобрел несколько телеканалов и интернет-сайтов. По его словам, готовится громкая история, которая нанесёт серьёзный ущерб репутации Медведчука.