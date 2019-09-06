Душанбе, , 20:12 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 6 сентября, наградил орденами «Шараф II степени», медалями «Хизмати шоиста», а также грамотами рабочих и специалистов Рогунской ГЭС — всего 42 человека — за высокие производственные достижения, эффективную деятельность и достойный вклад в создание гидроэлектростанции..

На церемонии вручения наград Рахмон отметил, что Рогунская ГЭС является очень важным стратегическим объектом страны, полноценная сдача в эксплуатацию которого, по его словам, позволит Таджикистану не только достичь абсолютной энергетической независимости, но и обеспечить своих граждан достойной жизнью.

Напомним, что официальный запуск второго агрегата Рогунской ГЭС запланирован на 9 сентября — день независимости Таджикистана.

Отметим, что всего на станции будет работать шесть гидроагрегатов общей мощностью 3600 МВт. Завершить строительство агрегатов предполагается к 2033 году.