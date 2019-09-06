Рамалла , , 20:02 — REGNUM На границах сектора Газа израильские военные убили двоих палестинцев, ещё 23 человека получили ранения, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения палестинского анклава..

По информации палестинских медиков, из 23 пострадавших 15 человек ранены боевыми пулями.

Израильские военные утверждают, что огонь на поражение был открыт после того, как протестующие начали бросать самодельные взрывные устройства и попытались преодолеть пограничные заграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения на границе сектора Газа активизируются каждую пятницу в рамках акции «Марш возвращения», продолжающейся с марта 2018 года. С начала этих акций в столкновениях были убиты 310 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал военный пост ХАМАС в секторе Газа