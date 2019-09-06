Тюмень, , 20:01 — REGNUM В Тюменской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдёт 41 избирательная кампания. В регионе должны избрать 191 депутата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме..

В выборах будут участвовать более 200 тыс. избирателей. Самые крупные выборы — на одно вакантное место в Тюменской областной думе. Большинство кампаний, а именно 37, пройдут на сельских территориях.

Из районных выборов основными являются в Ялуторовскую городскую думу, где на 20 мандатов претендует по 3−4 человека.