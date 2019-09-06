Ашхабад, , 20:01 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд указов, касающихся увольнения и назначения прокуроров в регионах страны, передает «Туркменистан сегодня»..

Глава государства освободил Байрамбая Ягмырова от должности прокурора Лебапской области, назначив вместо него на этот пост Мухамметораза Гурбанова, который до настоящего момента работал прокурором Ахалской области.

На место главы прокуратуры Ахалского региона назначен Айлы Оразов, до сего времени занимавшего должность заместителя прокурора этой области.

Данатар Мяденов покинул пост военного прокурора Балканской области в связи с истечением срока полномочий. Вместо него эту должность получил Аразгелди Атаев.

Мерет Мередов освобожден от должности военного прокурора Дашогузской области. На этот пост назначен Ораз Ходжаев.

Вместо Бегенча Оразгелдиева новым прокурором города Балканабат стал Недиргулы Алланазаров. А вместо Мяметджана Байрамклычова на пост прокурора города Хазар назначен Артур Ходжамедов.