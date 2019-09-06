Эр-Рияд, , 19:56 — REGNUM Саудовский принц Абдулла бен Султан ибн Насер аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия, если захочет, то может уничтожить Исламскую Республику Иран за восемь часов. Об этом принц написал сегодня, 6 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twittert..

Напомним, что Саудовская Аравия и Иран являются непримиримыми врагами. Напрямую страны не конфликтуют, однако они ведут «прокси"-войну в Йемене.

Шиитский Иран поддерживает шиитское движение хуситов, которое борется за независимость Йемена. Саудиты поддерживают в Йемене свое марионеточное правительство, которое ведет борьбу против хуситов и теперь против сепаратистов Южного Йемена.