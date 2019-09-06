Москва,
6 сентября 2019, 19:55 — REGNUM Усиленная работа Верховной рады по законопроектам объясняется в первую очередь тем, что теперь дан зелёный свет тем законопроектам, которые отбраковывались при прошлых созывах. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Что касается принятия законодательных актов. Они ведь из ниоткуда не появились. Эти законы были в Верховной раде зарегистрированы. Каждая финансово-промышленная группа хотела протащить те или иные законы. Не получилось пять лет назад? Ну, он лежал пять лет, четыре, семь… А потом — бац, власть поменялась. Можно и протолкнуть — они его достают, подмазали немножко, запустили в парламент, а парламент голосует. Причём очень легко и просто», — заявил Килинкаров.
«Может ли парламент принимать семь законов в день? И двадцать семь может принимать. Только проблема в том, что этот поддавковый налоговый кодекс ни один депутат читать не будет. И то, что он говорит, что там есть определённые проблемы, связанные с неравностью и конкуренцией, никто обсуждать не станет. Проголосовали «за» — и это уже закон, который касается всех. Потом попробуй его измени», — подчеркнул он.
Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины». Задекларированная цель 180-страничного законопроекта заключается во внедрении международных стандартов налогового контроля и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов. Детали предлагаемых мер уже встретили критику на Украине.