Москва, , 19:55 — REGNUM Усиленная работа Верховной рады по законопроектам объясняется в первую очередь тем, что теперь дан зелёный свет тем законопроектам, которые отбраковывались при прошлых созывах. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

«Что касается принятия законодательных актов. Они ведь из ниоткуда не появились. Эти законы были в Верховной раде зарегистрированы. Каждая финансово-промышленная группа хотела протащить те или иные законы. Не получилось пять лет назад? Ну, он лежал пять лет, четыре, семь… А потом — бац, власть поменялась. Можно и протолкнуть — они его достают, подмазали немножко, запустили в парламент, а парламент голосует. Причём очень легко и просто», — заявил Килинкаров.

«Может ли парламент принимать семь законов в день? И двадцать семь может принимать. Только проблема в том, что этот поддавковый налоговый кодекс ни один депутат читать не будет. И то, что он говорит, что там есть определённые проблемы, связанные с неравностью и конкуренцией, никто обсуждать не станет. Проголосовали «за» — и это уже закон, который касается всех. Потом попробуй его измени», — подчеркнул он.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины». Задекларированная цель 180-страничного законопроекта заключается во внедрении международных стандартов налогового контроля и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов. Детали предлагаемых мер уже встретили критику на Украине.