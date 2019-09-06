Цхинвал, , 19:54 — REGNUM 6 сентября состоялась техническая встреча делегаций Грузии и Южной Осетии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), где в очередной раз обсуждали ситуацию вокруг грузинского блокпоста. Сторонам вновь не удалось прийти к согласию. Об этом сообщает ИА «Рес»..

Как рассказал полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, встреча длилась три часа. Югоосетинская делегация настаивала на том, что пост должен быть снят, грузинская делегация отвечала отказом.

Напомним, технические встречи в формате МПРИ проходили 29, 30 августа и 2 сентября. Сторонам не удалось прийти к согласию. Диалог в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты будет продолжен. Ближайшая встреча состоится через неделю.

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