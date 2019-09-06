Москва, , 19:44 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в пяти регионах России провели квест-марафон «Бегу на выборы» с элементами геймификации, свыше двух тысяч человек проверили доступность и готовность избирательных участков к Единому дню голосования..

В Брянской, Волгоградской, Московской, Пензенской областях, а также в республике Башкортостан командам-участникам были выданы уникальные контрольные листы с указанием промежуточных целей, которые находились вблизи избирательных участков. После выполнения всех целей, команды на финишной площади передали всю информацию организаторам. Победителем стала команда, которая прошла все контрольные точки, выполнила задания и первой пришла к финишу.

Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан рассказал, что регионы для участия в квест-марафоне «Бегу на выборы» были выбраны неслучайно, именно они являются лидерами по числу молодых кандидатов.

«Два дня молодогвардейцы организовывали в нескольких субъектах РФ спортивный квест-марафон с элементами геймификации. Геймификация — это использование игровых механик в неигровом контексте, все это делается, чтобы повысить явку и привлечь молодежь к выборным процессам. Согласно нашим подсчетам, участники квеста проверили все избирательные участки на округах молодых кандидатов от «Молодой Гвардии» своего региона», — сообщил Иван Дзюбан журналистам.

Согласно итоговой информации, молодогвардейцы подтверждают полную готовность и доступность УИК в озвученных выше регионах и округах. Участники мероприятия сделали 117 220 рукопожатий, опубликовали свыше пяти тысячи постов в социальных сетях с призывом прийти на выборы и отдать свой голос за достойного кандидата.

Напомним, что 329 представителей молодежи стали кандидатами в депутаты региональных парламентов, административных центров субъектов, 3558 — кандидатов ОМСУ.