Цхинвал, , 19:41 — REGNUM Парламент Южной Осетии на сессии 6 сентября единогласно принял обращение к Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации по ситуации на границе, в связи с выставлением грузинского поста в селе Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии, сообщает пресс-служба законодательного органа республики..

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Парламент подчеркнул, что попытки Цхинвала мирным путем выйти из сложившегося кризиса окончились безуспешно, так как в рамках состоявшихся встреч в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Грузия отклоняет все варианты, предложенные Южной Осетией. В заявлении также указывается, что ЕС фактически отказывается от взятых на себя обязательств по обеспечению гарантии принципа неприменения силы.

Между тем, указано в заявлении, согласно ст. 2 договора между Российской Федерацией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, Россия принимает на себя оборону и безопасность Южной Осетии, включая защиту и охрану государственной границы республики. В связи с этим, депутаты обращаются к российской стороне с просьбой «проведения межпарламентских консультаций по выработке единой политики, способствующей деэскалации напряженности, восстановлению территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Республики Южная Осетия».

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