Москва, , 19:37 — REGNUM Увеличение платежей в бюджет Украины от крупных украинских предприятий не означает увеличения благосостояния в стране: без чёткой социально-экономической политики расширение доходов государства не даст никакого положительного результата. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

«Выступил Коломойский и сказал: я как-то сидел с Новинским, обсуждали какие-то вопросы. Вам не жирно будет, 265% получаете от продажи сырья? Достаточно и 10%. Прошла неделя, и этот закон продвигается в парламент», — заявил Килинкаров.

«Я-то двумя руками за то, чтобы повышали ренту на добычу полезных ископаемых и чтобы деньги поступали в бюджет. Но вы хотя бы скажите, в каком направлении мы двигаемся и что со всем этим будем делать? Никто ничего не говорит», — подчеркнул он. Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о встрече с другим олигархом и нардепом Вадимом Новинским после президентских выборов на Украине. Коломойского возмутило, что Новинский, владеющий «Метинвестом», продаёт необработанную руду, получая сверхприбыли до 260%, вместо того, чтобы вложиться в переработку, умерить личные доходы и отправлять больше средств в бюджет Украины. «С 80 долларов сколько вам оставить, Вадим? 10 долларов на икру хватит? А остальное — в бюджет, налоги, рента», — советовал Коломойский.