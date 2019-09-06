Москва, , 19:28 — REGNUM Половинчатые меры, направленные на увеличение платежей сырьевых гигантов в бюджет Украины, возымеют сугубо популистский эффект — без стратегии экономической политики Киев не сможет исправить кризисное положение в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы можете понять, что мы хотим знать, какая программа правительства? Под какую программу формируется законодательная база? В каком направлении будет развиваться страна? Кто у нас стратегические партнёры, а кто у нас партнёры тактические? С кем мы выстраиваем долгосрочные экономические отношения? У нас ничего этого нет», — заявил Килинкаров.

Ранее на Украине подали на рассмотрение в Верховной раде законопроект, согласно которому ставка рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды будет увеличена до 10% от стоимости. При этом ставку на добычу руд других черных металлов предлагается оставить без изменения — на уровне 5%.

Меру связывают с призывом украинского олигарха Игоря Коломойского: ранее его возмутило, что «Метинвест» продаёт необработанную руду и на этом получает сверхприбыли, при этом не уплачивая должный объём отчислений в бюджет страны.