Сургут, Югра, 6 сентября 2019, 19:25 — REGNUM В Югре прекратившие голодовку ипотечники могут возобновить акции протеста через месяц. Об этом сообщает «Муксун.fm».
Координатор акции протеста Ксения Кошелева сообщила изданию, что голодовка прекращена при условии решения проблем, обозначенных в требованиях.
Напомним, молодые ипотечники Югры голодали полтора дня. После общения с представителями властей Сургута и региона, а также уполномоченной по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой участники протеста 6 сентября согласились на создание общественного совета по защите жилищных прав жителей автономного округа.
Отметим, что не найдено пока решения главной просьбы участников голодовки — прекратить судебное преследование ранее получивших компенсации и субсидии по ипотечной программе.
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