Москва, , 19:13 — REGNUM Активизация работы Верховной рады по множеству законопроектов в настоящее время не должна вводить в заблуждение — в действительности парламент Украины работает примерно в том же режиме, что и прежде. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1»..

«Если бы качество жизни украинцев и оценка эффективности управления государством зависела бы от количества принятых законов, я вас уверяю, мы далеко бы опередили Соединённые Штаты Америки», — заявил Килинкаров.

«У нас эти законов воз и маленькая тележка. У нас спама законодательного — порядка трёх тысяч законопроектов, которые валяются в Верховной раде, потому что каждый из депутатов генерирует какие-то законы, начиная от защиты летучих мышей, и заканчивая чем угодно, кого что волнует», — подчеркнул он.