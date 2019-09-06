Киев, , 19:08 — REGNUM На Украине некоторые журналисты считают, что главой причиной возможного лишения лицензии телеканала News One стала попытка его редакторов провести телемост с находящимся под украинскими санкциями российским телеканалом «Россия-1»..

При этом журналистка Елена Яхно заметила, что в отличие от президента Владимира Зеленского пятый президент Петр Порошенко не лишал каналы лицензий.

«Телеканалы «112 Украина» и News One три года спокойно критиковали Порошенко и их никто не лишал лицензии. Только сейчас при Зеленском их лишают… Но их идея с телемостом с Россией была очень неудачная. Этой идеей фактически подставили канал», — сказала Яхно 6 сентября в эфире телеканала НАШ.

Она назвала «угрозой национальной безопасности» ситуацию, когда ведущими телеканалами Украины News One, «112 Украина» и ZIK номинально владеет депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

«Это уже проблема СБУ… При Порошенко восстал, вытащили из нафталина Медведчука. То, что Медведчук скупал все эти каналы, это тоже часть вины Петра Алексеевича. А сейчас Медведчук — политическая фигура. Все эти телеканалы очень убыточные, на их содержание идут огромные суммы денег. Откуда у номинального владельца такие деньги?» — задалась вопросом Яхно.

Кроме того, журналист Сергей Лямец отметил, что «само предложение провести телемост с российским телеканалом действительно оскорбило многих людей, в частности тех, которые воевали или имеют отношение к войне».

«Это действительно было оскорбительной выходкой… При Петре Порошенко была возможность поставить красные рамки, что вот за эту черту мы не переходим. Этого не было сделано, в том числе потому что одним из друзей Порошенко был Виктор Медведчук, который собственно и владеет телеканалом News One», — считает Лямец.

Телеканалы News One, «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости», который принадлежит депутату от ОПЗЖ Козаку.

Как сообщалось, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne за разжигание национальной/расовой/религиозной вражды и ненависти в эфире. Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях депутатов от фракции ОПЗЖ Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля. В частности, они называли «фашистами» представителей бывшей власти и их сторонников, а также граждан, которые протестовали против информационной политики News One.

Напомним, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что 12 июля телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом NewsOne. Из-за подготовки телемоста генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «опасным пиар-ходом» анонс телемоста между NewsOne и «Россия 1» и призвал украинцев не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.