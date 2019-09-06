Киев, 6 сентября 2019, 19:08 — REGNUM На Украине некоторые журналисты считают, что главой причиной возможного лишения лицензии телеканала News One стала попытка его редакторов провести телемост с находящимся под украинскими санкциями российским телеканалом «Россия-1»..
При этом журналистка Елена Яхно заметила, что в отличие от президента Владимира Зеленского пятый президент Петр Порошенко не лишал каналы лицензий.
Она назвала «угрозой национальной безопасности» ситуацию, когда ведущими телеканалами Украины News One, «112 Украина» и ZIK номинально владеет депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.
Кроме того, журналист Сергей Лямец отметил, что «само предложение провести телемост с российским телеканалом действительно оскорбило многих людей, в частности тех, которые воевали или имеют отношение к войне».
Телеканалы News One, «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости», который принадлежит депутату от ОПЗЖ Козаку.
Как сообщалось, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne за разжигание национальной/расовой/религиозной вражды и ненависти в эфире. Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях депутатов от фракции ОПЗЖ Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля. В частности, они называли «фашистами» представителей бывшей власти и их сторонников, а также граждан, которые протестовали против информационной политики News One.
Напомним, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что 12 июля телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом NewsOne. Из-за подготовки телемоста генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «опасным пиар-ходом» анонс телемоста между NewsOne и «Россия 1» и призвал украинцев не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.