Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он по-прежнему намерен продолжать переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 6 сентября, в интервью радиостанции КСМО.

По словам Помпео, он по-прежнему привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов переговоров, которые были бы полезны как для Соединенных Штатов, так и для всего мира в целом.

Помпео подчеркнул, что в США всегда знали, что переговоры с КНДР займут много времени и будет много препятствий.

При этом госсекретарь уверен, что команда КНДР также привержена продолжению переговоров.

В очередной раз глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что ядерное оружие, к которому стремится КНДР, якобы не обеспечит безопасность страны.

Напомним, что начатые с такой помпой переговоры между КНДР и США — лидеры двух стран встречались два раза, чего ранее не бывало, — на самом деле топчутся на месте и никаких реальных результатов не дали.

США хотят, чтобы КНДР разоружилась в одностороннем порядке, Пхеньян на это никогда не пойдет.