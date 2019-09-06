Киев, , 18:46 — REGNUM На рассмотрению в Верховную раду Украины внесён проект закона, предоставляющего депутатам право свободного выбора языка выступления в парламенте. Соответствующий документ, подготовленный группой внефракционных депутатов, опубликован 6 сентября на официальном сайте Верховной рады.

Согласно законопроекту, регламентом Верховной рады должно быть определено, что заседания парламента, его комитетов и комиссий должны проводиться на государственном языке. При этом участники заседаний могут свободно выбирать язык своего выступления, а перевод его на государственный язык, при необходимости, должен обеспечивать аппарат Верховной рады.

Помимо этого законопроектом предлагается предоставить теле‑ и радиокомпаниям право по своему усмотрению организовывать вещание как на одном, так и на нескольких языках. Право выбора языка текстовых, аудио и визуальных рекламных объявлений также предлагается оставить за рекламодателями.

Напомним, в соответствии с действующим на сегодняшний день украинским законодательством все органы государственной власти в стране обязаны использовать только государственный язык, то есть украинский. Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», попытки введения в стране официального многоязычия квалифицируются как «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя».