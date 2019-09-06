Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM В России двадцатку самых влиятельных глав регионов (группа «Очень сильное влияние») вошли главы шести регионов Поволжья из 14. Об этом свидетельствует аналитический доклад АПЭК по итогам августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ..

В двадцатку самых влиятельных глав регионов (группа «Очень сильное влияние») вошли главы шести регионов Поволжья. На третьем и седьмом местах в России, как и в июле, остались соответственно руководитель Татарии Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на восьмом месте — глава Мордовии Владимир Волков, поднявшийся на одну строчку. С 15-го на 12-е место переместился нижегородский губернатор Глеб Никитин, с 19-го на 16-е место — исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров. Глава Удмуртии Александр Бречалов потерял одну позицию и оказался на 19 месте.

В группу «Сильное влияние» попали глава Чувашии Михаил Игнатьев (37 место), ульяновский губернатор Сергей Морозов (39 место), руководитель Прикамья Максим Решетников (41 место), глава Саратовской области Валерий Радаев (42 место), исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Денис Паслер (44 место).

В группе «Среднее влияние» оказались пензенский губернатор Иван Белозерцев (55 место), глава Кировской области Игорь Васильев (70 место) и руководитель Марий Эл Александр Евстифеев (73 место).

Эксперты отмечают, что в России продолжается восходящий тренд для большинства врио губернаторов, с которыми в августе провел встречи президент Владимир Путин — в частности, усиливается влияние врио глав Башкирии и Оренбургской области Радия Хабирова и Дениса Паслера. В числе глав регионов, усиливших влияние и включенных в обновленный состав президиума Госсовета, отмечен глава Нижегородской области Глеб Никитин. При этом сохраняются различия в положении глав регионов, в которых 8 сентября состоятся выборы в законодательные собрания — в частности, теряет позиции глава Марий Эл Александр Евстифеев (с 65-го на 73-е место).

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