Киев, , 18:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц из списка на обмен с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 6 сентября, написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин, который задействован в процедуре обмена.

Рыбин пишет, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее.

Адвокат утверждает, что в отношении собранных на пункте лиц уже есть указ президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

«Украинская сторона. выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — утверждает Рыбин.

Напомним, что руководство России и Украины достигло договоренности по обмену заключенными между двумя странами. Процесс обмена готовится.