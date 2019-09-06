Тирасполь, , 18:36 — REGNUM Молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не имеют возможность приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами. Об этом сообщают «Новости Приднестровья».

В Приднестровском Республиканском Банке сообщили, что проблемы начались ещё с начала лета, когда молдавские банки в одностороннем порядке начали отказывать экономическим агентам ПМР в открытии счетов и закрывать уже существующие, ссылаясь на некие внутренние регламенты.

«С июня 2019 года поступали требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов. Эти требования носили односторонний характер, без объяснения причин либо в виде пространных формулировок. Предприятия изыскивали возможности открытия счетов в других коммерческих банках РМ. Но буквально вчера эти действия, по нашему мнению, уже приняли системный характер», — отметил первый заместитель председателя Центробанка ПМР Алексей Мельник.

Он напомнил, что республика все годы своего существования находится под теми или иными ограничениями. Банковский сектор не стал исключением.

«Национальный банк Молдовы (НБМ) на протяжении всего времени старается как-то ограничить деятельность приднестровских банков. В 2002 году фактически коммерческие банки Приднестровья были вытеснены из финансового рынка РМ. НБМ неоднократно обращался с письмами в Банк России с требованиями посодействовать в том, чтобы коммерческие банки РФ, которые обладают корреспондентскими отношениями с приднестровскими банками, прекратили эти отношения», — рассказал зампред ПРБ.

Но наиболее сильным ударом для приднестровской банковской системы стало издание в 2011 году Федеральным казначейством США документа, настоятельно рекомендующего американским банкам проявлять осмотрительность при проведении платежей с участием финансовых учреждений Приднестровья.

«На практике попадание в список ФинСЕН означает, что все операции с долларом США наших коммерческих банков попадают под пристальное наблюдение и некоторые ограничения. Это отражается на сроках проведения операций, задержке, а иногда и отказе в проведении операций», — сказал Мельник.

После этого единственным выходом из ситуации было открытие приднестровскими предприятиями прямых счетов в банках Молдавии. Кстати, именно это рекомендовали международные посредники в переговорах по молдаво-приднестровскому урегулированию.

«Для банковской системы был больной момент: часть ликвидных ресурсов пришлось отдать, и эти ресурсы работали не на приднестровскую экономику, а на экономику РМ. Но предприятия приспособились, но это позволило продолжить внешнеэкономическую деятельность», — напомнил первый зампред ЦБ ПМР.