Южно-Сахалинск, , 18:13 — REGNUM Инцидент на Сахалине больше напоминает попытку КПРФ привлечь к себе внимание организацией самострела, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 сентября, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Ранее сообщалось о попытке поджога агитационного автомобиля кандидата в губернаторы Сахалинской области от КПРФ Алексея Корниенко. Инцидент произошёл в ночь на пятницу. От огня, по данным Sakhalin.info, пострадало колесо и часть «внутренностей» машины под капотом.

«То, что произошло, выглядит как попытка КПРФ привлечь к себе внимание. Ни для кого из других участников избирательной кампании нет никакого смысла поджигать автомобиль. Никакой выгоды из этого они извлечь не могут.

Это больше похоже на организацию самострела, что не делает чести КПРФ. Сомневаюсь, чтобы сахалинцы поверили в эту историю, слишком уж нарочито она выглядит», — отметил Максим Григорьев.