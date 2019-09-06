Южно-Сахалинск, 6 сентября 2019, 18:13 — REGNUM Инцидент на Сахалине больше напоминает попытку КПРФ привлечь к себе внимание организацией самострела, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 сентября, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Ранее сообщалось о попытке поджога агитационного автомобиля кандидата в губернаторы Сахалинской области от КПРФ Алексея Корниенко. Инцидент произошёл в ночь на пятницу. От огня, по данным Sakhalin.info, пострадало колесо и часть «внутренностей» машины под капотом.